Праймер PrinteX

ООО «Дельта плюс» представляет универсальный препарат праймер «PrinteX».

Непревзойденное качество конечного результата!

Праймер «PrinteX» универсальный препарат, разработанный ООО «Дельта-плюс». Используется для предварительной обработки ткани перед нанесением печати. Это расходный материал на водной основе, которым пропитывается натуральная или смешанная ткань при нанесении изображения. Обеспечивает высокую степень адгезии чернил, насыщенность и яркость оттенков и глубину цвета. А также применяется для повышения устойчивости отпечатка к различным химическим и механическим воздействиям, включая влагу, щелочь, истирание, что позволяет без проблем печатать на гладком и сложном материале. Предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СВЕТЛЫХ ТКАНЕЙ!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Уникальная формула праймера «PrinteX» дает возможность наносить изображение методом сублимационной, прямой печати на любые виды тканного материала, в том числе со 100%-ным содержанием хлопка, трикотажной ткани всеми видами текстильных чернил на печатных устройствах с максимальной адгезией с последующей термообработкой или без нее. А так же текстильными чернилами на специализированных текстильных принтерах с термозакреплением или без него, в зависимости от рекомендаций производителей чернил и принтеров. Подходит для прямой цифровой печати экосольвентными чернилами с последующей термообработкой или без нее.

Предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СВЕТЛЫХ ТКАНЕЙ!

а именно при экологичности данного препарата он дал яркие насыщенные цвета с пробивкой тонких и средних материалов практически насквозь, стойкость к трению, образцы материалов с печатью не боятся УФ, т.е. имеют длительный срок эксплуатации в условиях солнечной освещенности. Не требуется промывка тканей после печати. Праймер защищен от порчи при условии длительного хранения при положительных температурах. Не горюч. Класс безопасности -4 (Безопасен). При высыхании -прозрачен. На тканях тактильно практически не наблюдается изменения структуры. Очень важным является то, что для такой печати не требуется термозакрепление с помощью дорогостоящих термопрессов, каландровых прессов или ИК нагревателей и туннельных сушек.

При этом:

гриф материала остается практически неизменным;

ткань остается мягкой на ощупь;

ткань пропускает влагу и позволяет телу «дышать»;

напечатанный рисунок не трескается и сохраняет свою целостность при любом растяжении;

напечатанный рисунок сохраняет яркость и насыщенность цвета и защищен от УФ излучения;

адгезия самого праймера и краски абсолютна по причине распределения праймера по всей объемной структуре ткани, а краске позволяет проникать во все поры подготовленного материала;

праймер и печать абсолютно безвредны и антиаллергенны;

низкая себестоимость печати по сравнению со всеми остальными методами.

Подготовка ткани:

Нанесение осуществляется специальным устройством для праймирования, бытовым распылителем или валиком равномерно по поверхности ткани с расходом 10-15 г/м.кв. (в зависимости от структуры и плотности ткани). Затем ткань необходимо полностью просушить (не использовать термопресс). Осуществить перенос полноцветного изображения с сублимационной бумаги на ткань с помощью имеющихся в наличии термопрессов в обычном порядке.

Материал может быть обработан праймером в рулоне, а также частями и выкройками.

Выполнение работ с применением этого средства позволяет достичь довольно высокой результативности при условии соблюдения специальной инструкции по использованию.

Сфера применения:

Благодаря уникальной формуле праймер «PrinteX» имеет широкий спектр применения от промышленных текстильных предприятий до небольших рекламных агенств.

Результаты:

Настоятельно рекомендуем!

Заказывая праймер «PrinteX» впервые, сначала приобрести пробную минимальную партию. А далее уже принимать решение об оптовой партии. Для опробирования на ВАШЕМ оборудовании с ВАШИМИ расходными материалами, т.к. качество печати во многом зависит от качества расходных материалов и дополнительно от правильно подобранных параметров печати на оборудовании.

Праймер «PrinteX» представляет собой водную дисперсию органических полимеров 4 класса безопасности. Обмену и возврату не подлежит!